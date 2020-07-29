إسبانيا تفكك شبكة مغربية مختصة في الاختطاف

قادت عملية أمنية مشتركة بين الشرطة الهولندية و الإسبانية إلى الإطاحة بعناصر “مافيا” مغربية في هولندا، تنشط في الاختطاف والتعذيب بطرق وحشية.

وكشف بلاغ رسمي للشرطة الإسبانية، أوردته وكالة الأنباء “أوروبا بريس”، أن تحقيقات أمنية أجرتها الشرطة الإسبانية في مدينة مالقا مكّنت الشرطة الهولندية من اعتقال ستة أشخاص من شبكة إجرامية مغربية تنشط في الاتجار الدولي بالمخدّرات وأنشطة إجرامية مختلفة.

واكتشفت الشرطة الإسبانية، وفق المصدر ذاته، مستودعا خاصا “عازلا للصوت” في مدينة مالقا، كانت عناصر “المافيا” المغربية تتخذه مقرا لتعذيب أشخاص تختطفهم، وعُثر داخله على وسائل وأدوات تعذيب خطيرة.

خالد العطاوي