قروض جمعيات السلفات الصغرى تجاوزت 7 ملايير

قدمت جمعيات السلفات الصغرى قروضا بقيمة 7 ملايير و500 مليون درهم، خلال السنة الماضية، مسجلة زيادة بنسبة 9.4 في المائة. ويصل متوسط القروض الممنوحة إلى 8 آلاف درهم، وتهيمن أربع جمعيات كبرى على 96 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة. واستفادت المقاولات الصغرى من 88 في المائة من إجمالي القروض، 78 في المائة منها بالمجال الحضري.

وسجلت القروض معلقة الأداء زيادة بنسبة 12 في المائة، لتصل إلى 228 مليون درهم، بعد انخفاض بنسبة 8 في المائة، ما جعل معدل المخاطر يرتفع إلى 3.1 في المائة.

وبلغ معدل تغطية هذه الديون بموجب الاعتمادات بنسبة 78 في المائة، مقابل 86 في المائة، وانخفض معدل شطب هذه الديون إلى 4 في المائة. وحققت جمعيات القروض الصغرى أرباحا صافية بقيمة 216 مليون درهم. ويضم قطاع القروض الصغرى 12 جمعية تتوفر على شبكة من 1778 وكالة، و898 ألف زبون، نصفهم من النساء.

عبد الواحد كنفاوي