اتحاد ملاك منتجع بالمضيق أمام القضاء

أقام حواجز لمنع المواطنين من استعمال ممرات عمومية للولوج إلى الشاطئ والجماعة أنذرته وطالبته بإزالتها

وصل ملف وضع حواجز، من قبل اتحاد ملاك منتجعات اصطياف، على ممرات عمومية مؤدية إلى البحر على امتداد الساحل الشمالي التابع لجماعة المضيق، لمنع عموم المواطنين من استعمالها للولوج إلى الشاطئ للقضاء.

وتقدم المحامي يحيى شارية بهيأة المحامين بتطوان بشكاية، نيابة عن الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد، بشكاية في إطار القضاء الاستعجالي ضد اتحاد ملاك مارينا “سمير بويرطو II “، بسبب تثبيته حاجزا بالطريق العمومي المؤدي إلى شاطئ مارينا سمير، ومنع جميع المواطنين والمصطافين من عبوره.

وأوضح شارية في تصريح لموقع “الصباح” أن الشكاية تم تقديمها لرئيس المحكمة في 21 يوليوز الجاري، وتم عقد أولى الجلسات في اليوم الموالي، وطالب دفاع المدعى عليه مهلة للاطلاع على الملف وإعداد رده، وأمهلته المحكمة أسبوعا، على أن تعقد الجلسة الثانية الأربعاء المقبل للبت في القضية.

واستند دفاع الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد في مقاله الهادف إلى إزالة الحاجز، إلى القانون رقم 81.12، المتعلق بالساحل، الذي ينص في المادة الأولى منه على حرية ولوج العموم إلى شاطئ البحر، والمادة 29 من القانون ذاته، التي تعتبر الولوج بكل حرية إلى شط البحر والمرور على امتداده حقا للعموم، إضافة إلى قرار صادر عن محكمة النقض، خلال 2012، يعتبر أن الطريق عموميا متى ثبت أنه يستعمل من قبل العموم ولو كان صالحا لمرور السكان فقط.

ويعتبر مالكو هذه الإقامات أن هذه المعابر تدخل ضمن ملكيتهم، وهي خاصة بالقاطنين بها، في حين أن الأمر يتعلق بممرات وشوارع عامة خارج هذه التجمعات، كما أوضح ذلك دفاع الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد، الذي أكد أن هناك قضايا أخرى سترفع ضد اتحادات ملاك على طول الشريط الساحلي لجماعة المضيق.

عبد الواحد كنفاوي