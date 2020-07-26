هل ينقذ لقجع الرجاء مجددا من عقوبة “فيفا” ؟

علمت الصباح من مصادر مطلعة، أن مكتب الرجاء استجدى فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، بغية إيجاد طريقة لإنقاذ الرجاء من عقوبة محتملة من قبل الاتحاد الدولي “فيفا”، وأداء مبلغ 372 مليونا لصالح لاعبه السابق النيجيري كريستيان أوساغونا.

ورغم محاولات الرجاء إبطال قرار “فيفا” قبل أشهر والذهاب لمحكمة التحكيم الرياضي “طاس”، فإن المحكمة قررت في النهاية تأييد حكم الاتحاد الدولي، وبات الرجاء مطالبا بأداء المبلغ المالي لفائدة اللاعب النيجيري قبل نهاية يوليوز الجاري.

وأوضحت المصادر نفسها أن لقجع بات قريبا من إنقاذ الرجاء من هذه الورطة، بناء على اتفاق بين الطرفين، على غرار اتفاقات أخرى سابقة.

وسبق ل”الصباح” أن نشرت في مقال قبل أسابيع، اتفاقا بين الرجاء والجامعة من أجل سداد بعض ديون الفريق الأخضر، مقابل تخليه عن منحة النقل التلفزيوني لسنوات قادمة.

ومن شأن اتفاقا جديدا بين الطرفين، أن يزيد من صب الزيت على النار، بعدما احتجت بعض الجماهير المغربية على تعامل الجامعة مع الرجاء، معتبرين أن ذلك “محاباة”.

من جهته، حذر فصيل “وينرز” المساند للوداد، من تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الجامعة بالرباط، إذا تواصل دعم الجامعة للرجاء، معتبرين إياه “حيفا” ضد باقي فرق البطولة.