قرار الداخلية بمنع السفر يحدث فوضى بمحطات الحافلات والقطارات

عاينت الصباح فوضى عارمة في بعض محطات القطارات والحافلات بالبيضاء، بعد إعلان وزارة الداخلية، منع التنقل من وإلى بعض مدن المملكة.

وتكدس عدد كبير من المسافرين بهذه المحطات، بعدما باغتهم قرار الداخلية، الذي حدد منتصف اليوم الأحد، موعدا لبدء تطبيقه.

ويتعلق الأمر بمدن البيضاء وبرشيد وسطات وتطوان وطنجة وفاس ومكناس ومراكش.

وأكدت مصادر من مدن أخرى، أن الفوضى التي توجد عليها محطات البيضاء، هي نفسها التي تعم محطات مدن أخرى، خاصة بعدما برمج بعض المواطنين سفرهم لقضاء عيد الأضحى مع عائلاتهم، قبل أن يصدموا بقرار منع السفر.

من جهتها، انتشرت حالة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي، بعد بلاغ الداخلية، إذ اعتبر البعض أنه مفاجئ، وكان من الأجدر منح بضعة أيام للعائدين إلى منازلهم والمسافرين لدى عائلاتهم، لكي يلجوا مدنهم.