لا عطلة لسانشو

نشر الدولي الإنجليزي جادون سانشو، لاعب دورتموند الألماني، صورا له وهو يتدرب وحيدا، رغم انتهاء الدوري الألماني، ومنح لاعبي الفرق الألمانية عطلة محدودة الزمن، قبل العودة للاستعداد للموسم الجديد، المقرر في شتنبر المقبل.

ونال سانشو إشادات عديدة في صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، بعد نشره لصور تداريبه، إذ رفض العطلة وشدد على ضرورة إتمام التداريب ليكون أفضل حين يأتي وقت بداية الموسم الرياضي الجديد.

وحسب الصحافة البريطانية، فإن سانشو بات مطلبا ملحا لعدة أندية، وهي ليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد، إذ تتفاوض مع مسؤولي دورتموند لنيل توقيع الدولي الإنجليزي، الذي كان من نجوم «البوندسليغا» هذا الموسم.

ويلعب سانشو البالغ من العمر 20 سنة، مع دورتموند منذ غشت 2017، حين رصدته أعين وكلاء الفريق الألماني، وهو مازال لاعبا في فتيان مانشستر سيتي.