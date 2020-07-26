القـذف يقـود مستشـارا إلـى القضـاء

هجم على لقاء حزبي واشتبك مع أعضائه والمتهم ينفي أمام البوليس

أنهت الدائرة الأمنية الأسرة بعين الشق بالبيضاء مسطرة الاستماع إلى مستشار ينتمي إلى الأصالة والمعاصرة بمقاطعة عين الشق بالبيضاء، بتهم السب والشتم والقذف والتهديد بالزج بالسجن، وأحالت الملف على المحكمة الابتدائية التي حددت أول جلسة في أكتوبر المقبل.

وتعيش المقاطعة، منذ منتصف الشهر الجاري، على إيقاع تداعيات ما يسمى الهجوم الذي نظمه أعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة على لقاء مع السكان (في إطار احترام التباعد) كان يؤطره محمد شفيق ابن كيران، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والمنسق الإقليمي للحزب نفسه بعين الشق.

وحسب شهود عيان، استمعت إليهم “الصباح”، فإن اللقاء نظم في 16 يوليوز الجاري بحي الشباب بالمقاطعة نفسها من قبل منتمين إلى التجمع الوطني للأحرار، لتقديم توضيحات حول أشغال التزفيت وإعداد الطرق الذي كان يشهده الحي نفسه، قبل أن يفاجأ الجمع بوصول مستشار من الأصالة والمعاصرة الذي أخذ الكلمة، وبدأ يصرخ ويشتم ويتفوه بكلمات غير لائقة، كما تشاجر مع أعضاء في الحزب، ما ترتب عنه تقديم شكاية في حقه.

وأحدث المستشار، حسب الشهود أنفسهم، بلبلة وسط الحي المذكور، إذ كان يصيح بأعلى صوته في تصرف أثار استياء السكان، وكاد الموضوع يتطور للأسوأ لولا ضبط النفس التي قابل به ابن كيران هجوم المستشار. واعتبر المشتكي أن ما أطلقه من أوصاف ونعوت في حقه سبا وشتما وهجوما لفظيا ضده، فوضع شكاية لدى المصالح الأمنية التي أحالت على أنظار وكيل الملك بعد الاستماع للمعني بالأمر، وقد قرر هذا الأخير متابعته وتم تحديد أكتوبر تاريخا لأول جلسة .

وربطت “الصباح” الاتصال بالمستشار الذي تردد أول الأمر وطلب مهلة للتفكير، قبل أن يعيد الاتصال بنا مؤكدا خبر استدعائه من قبل الدائرة الأمنية مرتين، وأخرى الاستماع إليه في إضافات جديدة عن طريق الهاتف، نافيا ما ورد في الشكاية من سب وشتم وقذف، بل اعتبر مجرد موقف أدلى به حين حضر في لقاء كان يؤطره عضو المكتب السياسي للتجمع.

وقال إنه جاء باعتباره مسؤولا في الاصالة والمعاصرة لتوضيح ثلاث مسائل، الأولى أن ما يقوم به المعني حملة انتخابية سابقة لأوانها، والثانية أن الأشغال التي يقوم بها في الحي هي موضوع برنامج من قبل المقاطعة، والثالثة، هي نفي وجود أي تعاون بين “البام” والتجمع في شأن مساهمات مالية لتزفيت الحي.

وقال إنه أخذ الكلمة على بعد 8 أمتار من ابن كيران الذي رفض الحديث إليه، وانسحب، قبل أن يتشاجر مع عدد من مناصريه، مؤكدا أنه يتوفر أيضا على شكاية في الموضوع.

يوسف الساكت