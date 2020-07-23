منظمة “الفاو” تشيد بمبادرة الملك تجاه البلدان الإفريقية

أشادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تمثلت في إرسال مساعدات طبية هامة للعديد من البلدان الإفريقية من أجل دعم جهودها الرامية إلى محاربة وباء كوفيد-19 . وأبرزت المنظمة أن “الفاو تشيد بالتضامن الذي أبان عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس والذي استفادت منه العديد من البلدان الإفريقية التي تلقت مساعدات طبية بهدف مكافحة وباء كوفيد-19 “.

كما عبرت عن تقديرها للحكومة المغربية من أجل دعمها الثابت لأهداف ولأولويات الفاو . و نوهت المنظمة الأممية بالمملكة من أجل دورها الريادي في نيويورك طيلة النقاش الذي خصص لقضايا إنسانية داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

وأكدت الفاو أن الدعوة إلى العمل من أجل دعم الاستجابة الإنسانية لوباء كوفيد-19 أبرزت بشكل واضح الدور المحوري للمجتمع الدولي الذي تحرك على بشكل عاجل وبعزم بغية التصدي للأزمة العالمية مع التركيز على التضامن والتعاون والعمل الإنساني من أجل الرد على الأزمة العالمية غير المسبوقة الناجمة عن كوفيد-19 .

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية لإرسال مساعدات طبية إلى عدة دول إفريقية شقيقة.

ويندرج هذا العمل التضامني في إطار تفعيل المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة في 13 أبريل 2020، باعتبارها نهجا براغماتيا وموجها نحو العمل، لفائدة البلدان الإفريقية الشقيقة.

وتمكن هذه المبادرة من تقاسم التجارب والممارسات الفضلى وتتوخى إرساء إطار عملي لمواكبة جهود هذه البلدان في مختلف مراحل تدبير الجائحة.