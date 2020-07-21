الرصد الوبائي ليوم الثلاثاء … 180 حالة جديدة
النقاط الرئيسية في تصريح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاد لمرابط، اليوم الثلاثاء:
– تسجيل 180 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و257 حالة شفاء، و4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
– العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بلغ 17 ألفا و742 حالة.
– مجموع حالات الشفاء التام ارتفع إلى 15 ألف و389 ألف حالة بنسبة تعاف بلغت 86,7 في المائة.
– ارتفع عدد الوفيات إلى 280 حالة بمعدل إماتة ناهز 1,6 في المائة.
– معدل الإصابة التراكمي بلغ 49 لكل 100 ألف نسمة.
– تسجيل 91 في المائة من الحالات الجديدة في إطار منظومة تتبع المخالطين، أي 296 حالة.
– توزيع الحالات حسب الجهات:
72 حالة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة
18 حالة بجهة فاس-مكناس
45 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات
19 حالة بجهة مراكش-آسفي
2 حالات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة
7 حالات بالجهة الشرقية
حالاتان بجهة العيون-الساقية الحمراء
حالاتان بجهة سوس ماسة
حالة واحدة بجهة الداخلة-واد الذهب
6 حالات بجهة بني ملال-خنيفرة
حالة واحدة بجهة كلميم-واد نون.
– مجموع الحالات النشطة 2073 حالة.
– وزارة الصحة تؤكد على ضرورة احترام كافة وسائل الحماية (التباعد البدني، وارتداء الكمامات، والمواظبة على غسل اليدين)
– ضرورة استعمال تطبيق “وقايتنا” مع تشغيل تقنية البلوتوت بصفة مستمرة لتمكين الوزارة من تتبع المخالطين.
– لتجنب عدوى مرض “كوفيد 19” بأماكن العمل: يجب الالتزام بالاجراءات الاحترازية، خاصة استعمال الأقنعة الواقية بصفة مستمرة خلال ساعات العمل، وغسل اليدين بشكل منتظم من قبل المستخدمين والزبناء،
– التأكد من نظافة أماكن العمل مع احترام إجراءات التطهير، واحترام المسافة الآمنة بين العمال والحرص على التباعد الجسدي في أماكن العمل، والحرص على التهوية الطبيعية لأماكن العمل.
– ضرورة حرص المشغلين على إعلام وتحسيس الأجراء حول المخاطر المرتبطة بهذا الفيروس، ووسائل الحماية المعتمدة، وتأهيل المرافق الصحية في مكان العمل.
– الحرص على عدم الالتحاق بالعمل في حالة ظهور أعراض تنفسية كالحمى والسعال والعطاس قبل التأكد من تشخيص الحالة وعدم ارتباطها بالفيروس المستجد طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.