غدا فاتح ذي الحجة وهذا تاريخ عيد الأضحى

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يوم غد الأربعاء هو فاتح شهر ذي الحجة لعام 1441، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 31 يوليوز.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة :

” تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1441 هـ، بعد مغرب يوم الثلاثاء 29 ذي القعدة 1441 هـ موافق 21 يوليوز 2020 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه فإن شهر ذي الحجة هو يوم غد الأربعاء 22 يوليوز 2020 م، وعيد الأضحى المبارك هو يوم الجمعة 10 ذي الحجة 1441 هـ الموافق 31 يوليوز 2020 م.

أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الأضحى السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء. إنه سميع مجيب”.