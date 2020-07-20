موظفـو ابتدائيـة فـاس يعتصمـون

احتجوا على استثنائهم من فحوصات كورونا

غضب موظفو كتابة الضبط بابتدائية فاس لعدم إخضاعهم إلى التحاليل المخبرية اللازمة، للتثبت من حالتهم الصحية بعد إصابة زميلهم بفيروس كورونا، ملوحين بخوض أشكال احتجاجية يستهلونها باعتصام بالمحكمة استنكارا لاستثنائهم، صباح اليوم (الاثنين)، إلى حين إجراء الفحوصات اللازمة على كل مخالطيه وموظفي باقي المحاكم.

ودعت النقابة الديمقراطية للعدل (ف. د. ش)، للاعتصام واتخاذ الاحتياطات التامة خلاله وارتداء الكمامات واحترام مسافة التباعد الجسدي، واعتماد الحجر الصحي المنزلي الذاتي، بدءا من ليلة الجمعة الماضي، مع بقاء مكتبها في حالة استنفار وتتبع لكل مستجد خاصة أن “الغالبية العظمى من أطر هذه المحكمة، من مخالطي الموظف المصاب”.

ولم تستسغ إخضاع الموظفين للتحاليل الجمعة الماضي بعدما زاروا مستشفى ابن البيطار، مطالبة بفتح تحقيق في هذا الاستثناء وعقاب كل من “ثبت وتأكد تقصيره ومساهمته في أحداث عشية الجمعة الماضي، التي كان شعارها السلامة الصحية أولا”، مستغربة اكتفاء اللجنة الطبية التي زارت المحكمة، بأخذ عينات تحليلية لأربعة نواب وكيل الملك، قبل انسحابها.

وأوضحت النقابة أن 200 موظف قضوا نحو ساعة في طابور الانتظار وتحت الحرارة المفرطة بمستشفى ابن البيطار، في انتظار إجراء تلك التحاليل، لكن “اللجنة الطبية رفضت إجراءها تحت ذريعة عدم التنسيق القبلي معها وعدم إخبارها بالأمر، قبل انتقال الجميع إلى المحكمة الابتدائية لأخذ عينات الفحص المخبري وتسهيل مأمورية اللجنة”.

وأعد الموظفون بالمحكمة كل الوسائل التنظيمية واللوائح الاسمية، لتسهيل عمل اللجنة، غير أن “العبثية واللامسؤولية كانتا سيدتي اللحظة” بلغة بيان للنقابة أكد أن اللجنة تعاملت باستهتار مع الحاضرين ولم تأخذ إلا 4 عينات لنواب وكيل الملك، معتبرة ذلك “ضربا لكل مواثيق السلامة الصحية والمبادئ الإنسانية والأعراف الأخلاقية وخرقا لمنشور الوزير الوصي”.

ويأتي رد فعل الموظفين الغاضب، بعد إصابة أحد أطر كتابة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس، فيما خلف استثناءهم رغم حضورهم لمستشفى ابن البيطار، بدءا من الرابعة من مساء الجمعة والتحاق لجنة طبية بالمحكمة، ردود أفعال غاضبة من طرف مهنيي القضاء والمحامين، الذين تضامنوا مع موظفي كتابة الضبط للرئاسة والنيابة العامة.

حميد الأبيض (فاس)