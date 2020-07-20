السريع يعسكر ببوزنيقة

أنهى سريع وادي زم المرحلة الثالثة من التداريب، بالفوز على شباب السوالم بأربعة أهداف لاثنين، في مباراة ودية أقيمت، أول أمس (الخميس)، بالملعب البلدي، وتميزت بتألق الهداف إبراهيم البحراوي.

وأحرز إبراهيم البحراوي هدفين للسريع، ودعم الحصة المالي عبدواللاي ديارا، والليبي المعتصم أبو شناف، الذي سجل أول أهدافه منذ التحاقه بالفريق منتصف هذا الموسم. وغاب عن السريع رشيد أبو الزهر الذي أحس بألم في البطن، وسلمان ولد الحاج العالق منذ مدة بفرنسا.

ودخل السريع انطلاقا من أول أمس (السبت) وإلى 29 يوليوز، تربصا ببوزنيقة.

ع. خ (وادي زم)