إرجاء ملف مرتكب مجزرة

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، البت في الملف عدد 358/19، الذي يتابع فيه، رجل تعليم متقاعد، من أجل جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، واستعمال السلاح الناري، وارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ أفعال تعد جنايات، ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والضرب والجرح العمديين المفضيين إلى عاهة مستديمة، والضرب والجرح بالسلاح الناري، والعنف ضد موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والعصيان ومخالفة التشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة.

وحددت الغرفة سابع شتنبر المقبل موعدا للشروع في القضية، لإعادة استدعاء مجموعة من مصرحي المحاضر القضائية، قصد الاستماع إلى إفاداتهم في الموضوع، والشيء نفسه بالنسبة إلى ذوي الحقوق. وفي التفاصيل، ذكرت مصادر”الصباح” أن القضية، التي شهد تفاصيلها الدموية دوار قصبة حشادة آيت يحيى وعلا جماعة تيكريكرا قيادة إركلاون بدائرة أزرو، انفجرت في 22 يوليوز 2018، عندما أشعرت عناصر الدرك الملكي بارتكاب معلم متقاعد مجزرة، غير مسبوقة في تاريخ المنطقة، تمثلت في الإجهاز على ثلاثة أشخاص، اثنان على قرابة عائلية معه، وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، ضمنهم امرأتان، بعدما أطلق عليهم الرصاص من بندقية صيد«خماسية»، كان مسلحا بها ساعة الواقعة، ما زرع رعبا شديدا في نفوس السكان.

خليل المنوني (مكناس)