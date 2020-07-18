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الرصد الوبائي ليوم السبت … أكثر من 17000 حالة

منذ 12 دقيقة
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النقاط الرئيسية في تصريح رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، هند الزين، اليوم السبت:

– تسجيل 289 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 86 حالة شفاء بالمملكة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

– إجمالي حالات الإصابة بالمملكة بلغ 17015 حالات منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام يبلغ 14360 حالة بنسبة تعاف تناهز 86 في المائة.

– تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 264 حالة، بنسبة إماتة تعادل 1.6 في المائة.

– الحالات الجديدة سجلت بجهات:

الرباط – سلا – القنيطرة 8
الدار البيضاء – سطات 75
طنجة – تطوان – الحسيمة 92
مراكش – أسفي 8
فاس – مكناس 76
بني ملال – خنيفرة 1
الشرق 21
كلميم – واد نون 2
العيون – الساقية الحمراء 1
الداخلة – واد الذهب 5

– باقي جهات المملكة لم تسجل أي حالة مؤكدة جديدة.

– وزارة الصحة تؤكد على ضرورة احترام كافة وسائل الحماية (التباعد البدني، وارتداء الكمامات، والمواظبة على غسل اليدين)

– ضرورة استعمال تطبيق “وقايتنا” مع تشغيل تقنية البلوتوت بصفة مستمرة لتمكين الوزارة من تتبع المخالطين.

– لتجنب عدوى مرض “كوفيد 19” بأماكن العمل: يجب الالتزام بالاجراءات الاحترازية، خاصة استعمال الأقنعة الواقية بصفة مستمرة خلال ساعات العمل، وغسل اليدين بشكل منتظم من قبل المستخدمين والزبناء،

– التأكد من نظافة أماكن العمل مع احترام إجراءات التطهير، واحترام المسافة الآمنة بين العمال والحرص على التباعد الجسدي في أماكن العمل، والحرص على التهوية الطبيعية لأماكن العمل.

– ضرورة حرص المشغلين على إعلام وتحسيس الأجراء حول المخاطر المرتبطة بهذا الفيروس، ووسائل الحماية المعتمدة، وتأهيل المرافق الصحية في مكان العمل.

– الحرص على عدم الالتحاق بالعمل في حالة ظهور أعراض تنفسية كالحمى والسعال والعطاس قبل التأكد من تشخيص الحالة وعدم ارتباطها بالفيروس المستجد طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.

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