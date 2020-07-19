البنك الدولي يحقق في تمويلات بـ 50 مليارا

تلاعبات في اعتمادات مقدمة لتمويل مشاريع المقاولات الناشئة المبتكرة والاتحــــاد الأوربــــي قد يبحث بــــدوره في الموضوع باعتباره جهة مانحة

يباشر البنك الدولي تحقيقا بشأن تمويلات بقيمة 500 مليون درهم (50 مليارا)، قدمها، تحت ضمانة الدولة، للصندوق المركزي للضمان، بهدف تمويل المقاولات الناشئة المبتكرة، من خلال صندوق تمويل الاستثمارات المبتكرة “إنوف أنفست”، الذي أنشئ في 2017، كما استفاد الصندوق أيضا من تمويلات من الاتحاد الأوربي، من أجل تمويل ما لا يقل عن 300 مشروع مبتكر على مدى خمس سنوات.

وتأتي خطوة المؤسسة المالية الدولية، بعد تفجر فضيحة شركة “غلوبل نيكسوس”، التي أسستها مديرة سابقة للبورصة للإشراف على صندوق للتوظيف الجماعي للرأسمال “غرين إنوف أنفست”، والمتهمة من قبل مستثمرين بالتلاعب بمساهماتهم في الصندوق وتوظيفها في تمويل أغراض خاصة، عوض مشاريع مبتكرة، ما دفعهم إلى تقديم شكاية إلى الهيأة المغربية لمراقبة الرساميل، باعتبارها سلطة الرقابة، قبل اللجوء إلى القضاء.

وكان صندوق الضمان المركزي من ضمن المساهمين في هيأة التوظيف الجماعي للرأسمال، إذ دفع مبلغا مقدما محددا في 3 في المائة من مبلغ الاكتتاب الإجمالي، واستغلت المديرة السابقة مساهمة الصندوق، من أجل إقناع مستثمرين بالمساهمة في هذه الهيأة، لكنها حولت المبالغ المكتتبة، كما جاء في شكاية المتضررين، إلى مشاريعها الخاصة.

وأصدرت الهيأة إجراءات تأديبية في حق شركة “غلوبل نيكسوس”، المسيرة لهيأة التوظيف الجماعي للرأسمال “غرين إنوف أنفست”، بتغريمها مليون درهم، ومطالبة وزارة المالية بسحب الرخصة منها، الأمر الذي نفذه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري أخيرا. ويباشر القضاء تحقيقات مع المسؤولة عن الشركات بناء على الشكايات التي توصل بها من المستثمرين المتضررين، وعقدت أولى الجلسات الخاصة بهذا الملف في 7 يوليوز الجاري.

وبادر البنك الدولي إلى فتح تحقيق من جانبه، باعتباره أحد ممولي “إنوف أنفست”، الذي يشرف عليه صندوق الضمان المركزي، المساهم في هيأة التوظيف الجماعي للرأسمال “غرين إنوف أنفست”، موضوع البحث القضائي. وطالبت المؤسسة الدولية، بناء على ما توصلت إليه من نتائج، الحكومة المغربية بإرجاع مبلغ 5 ملايين درهم (500مليون سنتيم)، الذي قدمه على شكل مساعدة مالية لدعم مشروع تمويل المقاولات الناشئة.

وتعتزم المؤسسة المالية الدولية مواصلة المشاورات مع صندوق الضمان المركزي، الجهة المقرضة بضمانة من الدولة، من أجل أداء كل الاعتمادات المالية الملتزم بها تجاه هيأة التوظيف الجماعي “غرين إنوف أنفست”، التي عرفت تدبير مواردها تلاعبات، من قبل الشركة المسيرة.

ولم تستبعد مصادر “الصباح” أن يباشر الاتحاد الأوربي، بدوره، تحقيقات في الموضوع، باعتباره إحدى الجهات المانحة للتمويلات المخصصة لتمويل صندوق الاستثمارات المبتكرة “إنوف أنفست”، الذي يشرف عليه صندوق الضمان المركزي. وهكذا، أخذت القضية بعدا دوليا، ما من شأنه أن يضر بسمعة المغرب لدى الجهات المانحة للتمويلات، بالنظر إلى ما آلت إليه التمويلات المقدمة لدعم المشاريع المبتكرة.

عبد الواحد كنفاوي