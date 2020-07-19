انتشال جثة من قناة للري

تمكنت مصالح الوقاية المدنية رفقة عناصر دركية والسلطة المحلية بالزمامرة مساء الأربعاء الماضي، من انتشال جثة متعفنة من قناة السقي العابرة للمدينة ذاتها.

وكشفت مصادر دركية لـ”الصباح”، أن مواطنين لمحوا جثة بمياه القناة نفسها قرب القنطرة الواقعة بطريق سيدي بنور، وأخبروا السلطة المحلية، التي انتقلت إلى مكان العثور عليها وأنبأت سرية الدرك الملكي.

وأكدت المصادر ذاتها، أن المتدخلين انتشلوا الجثة، مجهولة الهوية وهي متعفنة بسبب مكوثها بالماء مدة طويلة، إذ فقدت الكثير من ملامحها وتلاشت بعض أطرافها.

وتم انتداب سيارة لنقل الموتى وما تبقى من الجثة نحو المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، حيث وضعت بمستودع الأموات، فيما أمرت النيابة العامة المختصة بإخضاعها لعملية التشريح الطبي لتحديد هوية الهالك ومعرفة أسباب وملابسات الوفاة، وهل يتعلق الأمر بانتحار أم بجريمة قتل.

يذكر أن قناة الري القادمة من سد المسيرة والعابرة لمنطقة دكالة، تتسبب كل سنة في حصد العديد من الأرواح، سيما في فترة الصيف، التي ترتفع فيها درجة الحرارة وتدفع المواطنين إلى السباحة في مياهها الباردة.

أحمد ذو الرشاد (الزمامرة)