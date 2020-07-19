عسكري متورط في تهريب مخدرات

أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، أول أمس (الخميس)، بإيداع عسكري يعمل في صفوف القوات المسلحة الملكية، السجن المحلي بالمدينة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتهريب المخدرات. وحدد القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس، الخميس المقبل، موعدا لمثوله الجندي أمام هيأة قضايا الجنحي التلبسي للنظر في الاتهامات المنسوبة إليه.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن الجندي الموقوف ينتمي إلى الفوج السادس لحراسة الحدود بـ “بليونش”، وألقي عليه القبض، مساء الثلاثاء الماضي، من قبل مصالح الدرك الملكي، على خلفية الاشتباه في انتمائه إلى شبكة لتهريب المخدرات من منطقة “بليونش”.

وأوقف العسكري، وهو مطلق، دون أبناء، حينكان يتأهب لنقل كمية من المخدرات من مكان بمقبرة “بليونش” المجاورة لمقر عمله صوب مكان آخر، خارج المقبرة، سيحدد له في ما بعد، بعد اتفاق مسبق بينه وبين شخصين، مقابل مبلغ مالي قدره 3000 درهم. وتم اقتياد الجندي الموقوف، البالغ من العمر 34 سنة، بعد إشعار النيابة العامة المختصة، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.

يوسف الجوهري (تطوان)