مداهمة شقة للدعارة بالجديدة

أحالت فرقة الأخلاق العامة بالجديدة، الاثنين الماضي، ستة متهمين، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، بتهم الفساد وإعداد وكر للدعارة، بعد مداهمة شقة قرب حي السعادة.

وجاء إيقاف المشتبه فيهم، من بينهم ثلاث شابات يتحدرن من البيضاء، إثر اتصال هاتفي لأحد قاطني العمارة بمسؤولي الدائرة الأمنية الرابعة، يفيد فيها، وجود مجموعة من الأشخاص داخل شقة مخصصة للسهر. وبعد إشعار النيابة العامة بابتدائية الجديدة، توجهت العناصر الأمنية إلى مكان التدخل، حيث أسفرت عملية المداهمة عن إيقاف العشاق الستة، متلبسين في أوضاع مخلة بالحياء، وفي حالة غير طبيعية.

وتورط الموقوفون في الفساد وإعداد منزل للدعارة ، بعد أن حولوا الشقة إلى فضاء للاستمتاع بلحظات جنسية، بعيدا عن أعين المتربصين وتنظيم حفلة ماجنة واستهلاك الخمور، قبل أن تجهض يقظة عناصر الأمن وسرعة تدخل عناصرها مخططات المشتبه فيهم، بعدما توصلت بمعلومات تفيد القيام بأعمال محظورة.

وكشفت التحقيقات مع الموقوفين، أنهم تسلموا مفاتيح الشقة المذكورة، من قبل أحد السماسرة العشوائيين بالجديدة، لقضاء مقابل مبلغ مالي، دون حضور صاحب الشقة، التي تواصل العناصر الأمنية تحرياتها لإيقافه لتورطه في إعداد منزله للدعارة.

وأشارت المصادر إلى أن وكيل الملك أمر الضابطة القضائية بتعميق البحث مع الموقوفين الستة، وتمديد الحراسة النظرية، بعدما حامت الشكوك حول أحدهم وهو متزوج، إذ انتقلت فرقة أمنية إلى مسقط رأسه للتأكد من تورطه في قضية خيانة زوجية.

يشار إلى أن الجديدة، تبقى وجهة مفضلة للعديد من الزوار، الذين يفضلون التوجه إليها، من أجل قضاء سهرات، نظرا لوجود العديد من الشقق المعدة للكراء، يستغلها أصحابها في الدعارة، أمام وجود العديد من السماسرة بمدخل المدينة يحملون مفاتيح، في إشارة منهم لترشيد الزائر لشقة مجهزة ومخصصة للدعارة، رغم الحملات الأمنية التي تقوم بها العناصر الأمنية للحد من الظاهرة، والتي تتكاثر كل موسم صيفي بالجديدة.

أحمد سكاب (الجديدة)