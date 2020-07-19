الأسود 43 عالميا

حافظ المنتخب الوطني على مركزه في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعدما حل في المركز 43 عالميا برصيد 1456 نقطة.

ولم تطرأ تغييرات على الترتيب العام للمنتخبات العالمية والعربية والإفريقية، بسبب توقف الممارسة الكروية، منذ مارس الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتمسك المنتخب الوطني بمركزه الخامس على الصعيد الإفريقي، متخلفا عن منتخبات السنغال، الأول إفريقيا والمركز ال20 عالميا، وتونس في ال24 عالميا، والثاني إفريقيا، ثم نيجيريا الثالث وال31 عالميا، فالجزائر الرابع إفريقيا والمركز 35 عالميا.

وغاب المنتخب الوطني عن المباريات الإعدادية والرسمية منذ المباراة، التي فاز فيها على بوروندي بثلاثة أهداف لصفر في المباراة التي جمعتهما، ضمن الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا بالكامرون 2022.

عيسى الكامحي