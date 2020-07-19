كمال متهم بالعنصرية

اتهم الفنان عصام كمال بالعنصرية بسبب أغنية “قلبي بغا البيضا”، التي أعاد غناءها على شكل “كوفر” للفنان الجزائري الشاب مومن من كلمات محمد بركان وألحان محمد عنكر.

وقالت إحدى متتبعات صفحة عصام كمال على “إنستغرام”، “أتأسف جدا لإصدارك أغنية مليئة بكم هائل من العنصرية والاحتقار لأصحاب البشرة السوداء ناعتا إياهم بكلمة “زركة” للتحقير وأنت مغربي المولد والنشأة وتعلم أنها كلمة عنصرية وتعتبر بمثابة شتم في المغرب. ربما كنا نتوقع لو صدرت الأغنية عن مغن مبتدئ وصغير فنيا وغير مغربي وليس منك”.

وفي رد لعصام كمال على اتهامه بالعنصرية قال في رسالته “أختي الكريمة، هذه أغنية جزائرية، وكلمة زركة لا تعد قدحا بقدر ما تعد وصفا، بمعنى السمراء، تعمدت إعادة هذه الأغنية لجمال لحنها ولبساطته”.

وأضاف كمال في رسالته قائلا “أعتقد أنه ليس هناك مجال للعنصرية في الحب، فهناك من يحب السمراء، فهل من حقنا نعته بالعنصري، القصائد والأغاني المغاربية والشرقية التي تتغنى بحب “السمراء” لا حصر لها، فهل من حقنا نعت كل الأمازيغ والعرب بالعنصرية، لا أعتقد ذلك”.

واسترسل عصام كمال قائلا “أصر على فكرة “لا عنصرية في الحب” وكما يقول المشارقة “القلب وما يريد”. وعلى العموم، آسف إذا فهم نص الأغنية على خلاف المقصود منه ولست الكاتب على أي حال. شكرا على نقدكم البناء أختي الكريمة وتحية خاصة ل “الزركة” على عيني وراسي”.

أمينة كندي