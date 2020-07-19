7 سنوات لسارقين بالحسيمة

أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعةلمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الثلاثاء الماضي، متهمين، وحكمت على الأول بأربع سنوات حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية السرقة الموصوفة بالليل والتعدد، والتهديد بواسطة السلاح الأبيض وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص و الأموال، وعلى الثاني بثلاث سنوات حبسا نافذا بعد متابعته بتهمة السرقة الموصوفة المقرونة بظروف الليل والتعدد واستعمال والكسر.

وجرى اعتقال المتهمين اللذين يقطنان بإمزورن، من قبل مصالح الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن بالمدينة ذاتها، ماي الماضي، بناء على شكايات توصلت بها من مواطنين، يفيدون فيها تعرض منازلهم للسرقة، إضافة إلى التهديد بالسلاح الأبيض.

وقادت الأبحاث التي باشرتها الضابطة القضائية إلى ضلوع المتهمين في سرقة العديد من المنازل وتعريض مواطنين للتهديد بالسلاح.

كما أكدت الأبحاث نفسها تورطهما في الاستيلاء على العديد من الأغراض والتجهيزات المنزلية من داخل منازل المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج بمدينتي إمزورن وبني بوعياش بإقليم الحسيمة، بعد وضع خطة محكمة لسرقة المنازل.

جمال الفكيكي (الحسيمة)