غموض يلف انتحار تلميذة بفاس

انتحرت تلميذة بفاس في ظروف غامضة, دقائق بعد إعلان نتائج امتحانات الباكلوريا، في ثاني حالة انتحار عرفتها الجهة، أول أمس (الأربعاء)، بعد انتحار فتاة في عقدها الثالث بعدما شنقت نفسها بغصن شجرة قرب منزل عائلتها بدوار الحاجيين برغيوة بتاونات.

رمت التلميذة وعمرها 18 سنة، بنفسها من منزل عائلتها بالطابق الرابع بحي بمقاطعة جنان الورد، ما أدى لإصابتها بكسور وجروح في أنحاء مختلفة من جسمها، عجلت بوفاتها في الحين.

وتتضارب الروايات حول أسباب انتحار التلميذة في شعبة العلوم الفيزيائية بقسم الباكلوريا بثانوية مولاي رشيد، فيما كذبت المصادر علاقة ذلك بما تم تداوله من إشاعات عن رسوبها، موضحة أنها مجتهدة وحسنة السيرة والسلوك ونالت معدلا يفوق 16 على 20 في امتحان الباكلوريا.

ورجحت احتمال أن تكون التلميذة انتحرت بعد تداول أخبار غير مؤكدة عنها في مجموعة للتراسل الفوري (واتساب) مشكلة بين تلميذات وتلاميذ المؤسسة، مشيرة إلى إشاعة خبر رسوبها بين زملائها، ما قد يكون سببا في انتحارها.

حميد الأبيض (فاس)