مداهمة منزل للدعارة بأولاد تايمة

اعتقلت عناصر الشرطة القضائية بأولاد تايمة إقليم تارودانت، الثلاثاء الماضي، امرأتين ورجلين، داخل منزل سكني بحي الشنينات، لتورطهم بالفساد والدعارة.

وقالت مصادر”الصباح”، إن مداهمة الشرطة للمنزل المذكور، أسفرت عن اعتقال رجل وامرأة في حالة تلبس داخل المسكن المشبوه، الذي كان موضوع عدة شكايات من السكان. وقادت التحريات الأولية مع الموقوفين إلى اعتقال امرأة وسيطة في الدعارة، رفقة رجل ذي علاقة بالملف.

وجرت مداهمة المنزل المشبوه واعتقال المتهمين، إثر عدة شكايات، تخبر بأن المنزل المذكور يعتبر وكرا للدعارة، حيث تتوافد عليه بشكل دائم، مجموعات من الرجال والإناث لممارسة الدعارة. واتهمت الشكايات التي تقاطرت على المصالح الأمنية صاحبة المنزل بإعداد منزل وسط الحي للدعارة وممارسة الفساد، إذ تجلب إليه باستمرار زبناء من الذكور والإناث لممارسة الجنس، مقابل عمولات نقدية عن كل جلسة حميمية.

وأمرت النيابة العامة بوضع الموقوفين الأربعة رهن تدابير الحراسة النظرية، وإحالتهم عليها بعد استكمال البحث القضائي.

محمد إبراهمي (أكادير)