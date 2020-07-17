وفاة سائق ״طاكسي״ بالشارع

فارق سائق سيارة أجرة من الصنف الصغير، الحياة بشكل مفاجئ، أول أمس (الأربعاء)، بحي المسيرة الثالثة بمراكش، أثناء مزاولة عمله.

وحسب المعطيات المتوفرة لـ”الصباح”، فإن السائق الذي يقارب عمره ستين سنة، توقف أمام محل للبقالة بعد أن أحس بالعطش جراء ارتفاع درجة الحرارة، ليقتني مشروبا غازيا، وبمجرد شربه سقط على الأرض وفارق الحياة.

وشكل المشهد المؤثر صدمة للمارة، وصاحب محل البقالة، بعد أن سقط سائق “الطاكسي” جثة، وأسلم الروح لباريها، ما تأكد منه بعض المواطنين، الذين هموا لإسعافه.

وانتقلت عناصر السلطة المحلية ومصالح الأمن وعناصر الوقاية المدنية إلى المكان، فور علمهم بالخبر، إذ جرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة، في الوقت الذي فتحت فيه مصالح الأمن تحقيقا حول ظروف وملابسات الوفاة المؤثرة.

عادل بلقاضي (مراكش)