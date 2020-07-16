ذكريات أبي الجعد مع “بيلانوفا”

حقق آخر فيديوهات “اليوتوبور” المغربية إكرام بيلانوفا، نسب مشاهدة مهمة، إذ شاهده، بعد ساعات قليلة من طرحه على “يوتوب”، أكثر من مليون و167 ألف شخص، سيما أنها اختارت أن تعود من خلاله إلى ذكريات زيارتها الأخيرة للمغرب رفقة عائلتها، وتنقل بعض أجواء أبي الجعد.

وحمل الفيديو، الذي أثار إعجاب متابعي قناتها والتي يتابعها أكثر من 3 ملايين و31 ألف متابع، عنوان “آخر يومين في المغرب، أوقات لا تباع ولا تشترى بأي ثمن”، إذ حاولت من خلاله إيصال مجموعة من الرسائل، لمتابعيها، وبشكل خاص المغاربة المقيمين بالخارج.

وتعد إكرام من أشهر اليوتوبورز في المغرب، إذ دخلت هذا العالم منذ سنوات، وخلال هذه المدة، كانت تحرص على مشاركة تفاصيل حياتها اليومية مع متابعيها، سيما أنها من المغاربة المقيمين في الخارج.

اختارت إكرام “بيلانوفا”، أكثر من مرة، كشف أسرار مهمة عن بدايتها في عالم اليوتوب وكيف قررت فتح قناتها الخاصة على هذا الموقع، مؤكدة أنها لم تكن تفكر أبدا في التحول إلى “يوتوبور” ولكن الصدفة لعبت دورا كبيرا في ذلك.

إ.ر