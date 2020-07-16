مخاوف حول ترميمات مقهى الأوداية

مسؤول قال إن الفضاء سيعاد بناؤه وفق النموذج الأصلي

خلفت عملية هدم مقهى الأوداية الشهيرة بالرباط، ردود أفعال حادة، أول أمس (الثلاثاء)، وسط سكان العاصمة، الذين فوجئوا بجزء كبير من المقهى التاريخية وقد سوي بالأرض، وأزيلت واجهتها المطلة على مصب نهر أبي رقراق في المحيط الأطلسي.

وأثارت الطريقة التي تم التعامل بها مع هذا الفضاء التاريخي، الذي يمتد لأزيد من مائة سنة، مخاوف عشاق هذه المقهى من الرباط وخارجها، من أن تكون هذه العملية التي تدخل ضمن برنامج تهيئة قصبة الأوداية، الذي تشرف على تنفيذه وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، مقدمة للإجهاز النهائي عليها، وتعويضها بمرفق آخر يقضي على ما تبقى من تاريخها.

وتوالت التدوينات الفيسبوكية التي استعاد فيها أصحابها جزءا من ذكرياتهم مع مقهى “مور”، إذ كتب الممثل محمد الشوبي: “مقهى الأوداية مكان للقاء الفكري والثقافي والعاطفي للرباط. هذه المقهى عرفت وجوهاً فنية وفكرية وقامات سياسية عالمية ووطنية، وظلت محافظة على أصالتها الأندلسية، وهي جزء لا يتجزأ من متحف الأوداية، أذكر وأنا أدرس بالمعهد العالي للفن المسرحي أنني سلمت على جاك ديريدا، وهو يحتسي كأس شاي رفقة الشاعر محمد بنيس… واليوم ها هي تتجرع قرار الإعدام”.

أما الممثلة مجيدة بنكيران فعلقت على صور المقهى المهدمة، التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة “قلبي كايحرقني.. مبستري الذاكرة والانتماءات.. كم أنتم كثر مع الأسف..”

من جانبه أوضح محمد السمار، مدير التراث التاريخي والأركيولوجي بوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، أنه لا خوف على مقهى “مور” والفضاء الذي يحتضنها، إذ أن المسألة تتعلق بترميم يشمل جزءا مضافا في المقهى كان مبنيا بالإسمنت، وأثبتت الدراسات التي خضع لها أنه صار مهددا بالسقوط لذا كان لزاما التدخل من أجل ترميم هذا الفضاء.

وأضاف مدير قطب التهيئة بالنيابة بالوكالة، في حديث مع “الصباح” أن المقهى التاريخية ستحافظ على مكانها، لكن موقعها بالقرب من مصب النهر في البحر، عرضها للكثير من الرطوبة التي أثرت على تماسك بنيانها، خاصة الجزء الذي أضيف بالإسمنت في عقود سابقة، علما أن الإسمنت له عمر افتراضي محدد من الصعب أن يتجاوزه، سيما أن الواجهة الخارجية للفضاء تجاوز عمرها قرنا من الزمان.

وأكد السمار أن عملية الدراسة والترميم تمت تحت إشراف لجنة علمية مشتركة بين وزارة الثقافة والشباب والرياضة وولاية الرباط ووكالة تهيئة أبي رقراق، كما أن إعادة بناء الفضاء سيتم وفق النموذج الأصلي له، بل وأحسن منه إذ سيتم استخدام مواد بناء تقليدية تحافظ على جمالية المكان وهويته البصرية.

عزيز المجدوب