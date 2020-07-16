المركز السينمائي يواصل عرض الأفلام

يضرب المركز السينمائي المغربي موعدا جديدا لعشاق الفن السابع، من أجل متابعة مزيد من الأفلام السينمائية على شبكة الأنترنيت، ضمن برنامج جديد انطلق الثلاثاء الماضي.

وأعلن المركز السينمائي المغربي في بلاغ له أنه بعد النجاح الكبير، الذي عرفته عملية عرض مجموعة من الأفلام المغربية الطويلة الروائية والوثائقية على الموقع الإلكتروني التابع له خلال فترة الحجر الصحي، سيتم عرض برنامج جديد.

وأوضح المركز السينمائي المغربي أن البرامج الثلاثة الأولى مكنت عشاق الفن السابع المغربي داخل المغرب وخارجه من مشاهدة أو إعادة مشاهدة خمسين فيلما مغربيا، مشيرا إلى أن عدد المشاهدات حقق ما يعادل 600 ألف تحميل في 101 بلد من بينها المغرب، الذي تصدر القائمة.

ويتكون البرنامج الجديد لمتابعة الأفلام على الأنترنيت من أزيد من ثلاثين فيلما مغربيا روائيا قصيرا وأزيد من عشرة أفلام وثائقية طويلة.

واختار المركز السينمائي المغربي الأعمال المعروضة على موقعه الإلكتروني من بين الأفلام التي شاركت في مسابقات الدورات العشر الأخيرة لمهرجان الفيلم القصير المتوسطي بطنجة بالنسبة إلى الأفلام الروائية القصيرة، وفي المهرجان الوطني للفيلم بالنسبة إلى الأفلام الوثائقية الطويلة (في إطار المسابقة الرسمية أو خارجها).

وفي ما يخص البرنامج الجديد فيتكون من ثلاثة إلى أربعة أفلام روائية قصيرة وفيلم وثائقي طويل ستعرض على شبكة الأنترنيت لمدة أسبوع، وسيكون بالإمكان مشاهدتها على مدار ساعات اليوم ليلا ونهارا إلى غاية نهاية الفترة المحددة له.

وتوجه المركز السينمائي المغربي في بلاغه بالشكر إلى جميع ذوي حقوق الأفلام المبرمجة، موضحا أنهم قبلوا بكل تلقائية وبسخاء الانخراط في هذه المبادرة وبدون أي مقابل.

يشار إلى أن من بين الأفلام السينمائية التي تم عرضها منذ انطلاق برنامج متابعة الأفلام على الموقع الإلكتروني التابع للمركز السينمائي، فيلم “حب في الدار البيضاء”، من بطولة منى فتو وإخراج عبد القادر لقطع.

أمينة كندي