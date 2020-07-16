الحبس لـ”النعرة” بأزمور

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة مروج مخدرات بأزمور الملقب ب “النعرة” من ذوي السوابق، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال بجنحة حيازة والاتجار في المخدرات.

وتمكنت العناصر الأمنية من اعتقال المروج قرب وادي أم الربيع، متلبسا بترويج الشيرا والكيف لبعض المستهلكين.

وفضل المروج الابتعاد عن المدينة العتيقة بأزمور، واختار منطقة بنفوذ الدرك الملكي لترويج المخدرات، من أجل تفادي المواجهة والاحتكاك مع العناصر الأمنية التي كانت تتبع خطواته مباشرة بعد مغادرته السجن، والعودة إلى ميدان ترويج المخدرات. وخلال الاستماع إليه من قبل المحققين اعترف بالمنسوب إليه. وبعد إتمام البحث أحيل على وكيل الملك، وبعد استنطاقه قرر إيداعه السجن المحلي بعد متابعته في حالة اعتقال. وخلال أطوار المحاكمة تراجع عن تصريحاته السابقة، التي أدلى بها للضابطة القضائية وأمام النيابة العامة المختصة، وادعى أنه مستهلك، وبخصوص المخدرات المحجوزة لديه، اعترف أنه اقتناها، من قبل المروجين قرب مصب أم الربيع.

أحمد سكاب (الجديدة)