حجز 5 أطنان من الحشيش بفاس

حجزت المصالح الأمنية بفاس، 5 أطنان و437 كيلوغراما من مخدر الشيرا، في 3 أشهر الماضية في إطار محاربتها ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية ذات الصلة المباشرة بمختلف الأفعال الإجرامية الموسومة بالعنف، في عملية مختلفة مكنت من اعتقال 253 شخصا للاشتباه في تورطهم في هذه التجارة، يشكلون خمس المعتقلين البالغ عددهم 13 ألف متهم.

ومن أكبر هذه العمليات الهادفة لتجفيف منابع المخدرات بمختلف أنواعها، تلك الأخيرة بتراب قرية با محمد، موازاة مع اقتحام أوكار بالمدينة مخصصة لإخفائها والمشروبات الكحولية، التي حجزت منها 626 قنينة لدى 20 شخصا في المدة نفسها، أحيلوا على النيابة العامة بابتدائية المدينة، التي تابعت أغلبهم في حالة اعتقال.

وقال مصدر أمني، إن الاعتقالات لم تقتصر على مروجي المخدرات والخمور، بل طالت عددا هاما من مرتكبي أفعال جرمية مختلفة، متحدثة عن إيقاف 13018 شخصا في 3 أشهر، 842 منهم كانوا موضوع مذكرات بحث وطنية لتورطهم في قضايا جنائية، فيما أوقف 12176 شخصا في حالة تلبس بارتكاب أفعال وجنح وجنايات.

حميد الأبيض (فاس)