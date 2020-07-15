درك الفضالات يسقط تاجر خمور

تمكنت عناصر الدرك الملكي بمركز الفضالات، التابعة لسرية درك ابن سليمان، نهاية الأسبوع الماضي، في عملية نوعية، من الإطاحة بنشاط أحد تجار الخمور على صعيد الإقليم، بعد أن ظل مبحوثا عنه لمدة طويلة بموجب مذكرات صادرة على الصعيد الوطني.

وأحيطت العملية بسرية تامة تجنبا لاحتمال انكشاف أمر الخطة الأمنية، بعدما ظل المبحوث عنه في مأمن من الاعتقال، وتمكن في أكثر من مرة من الفرار بفضل استعانته بشبكة من المخبرين لمراقبة تحركات الأمن والدرك في محيط نشاطه.

وأوضحت مصادر «الصباح» أن الموقوف هو موزع كبير للخمور، صدرت في حقه عشرات مذكرات البحث على الصعيد المحلي والوطني. وجاءت العملية بعد توصل فرقة الدرك القضائي بمعلومات تفيد توجهه على متن سيارة فاخرة من نوع رونج روفر مكتراة من البيضاء بمنطقة أولاد زيان، وبالضبط عند النقطة الكيلومترية رقم 10 بجماعة مالين الواد، لتتم مباغتته بواسطة متاريس حديدية وضعت على قارعة الطريق، ما مكن من تخفيف سرعة السيارة رغم محاولة السائق الفرار بها، لتتم مطاردته وسط الحقول قبل أن يستسلم.

كمال الشمسي (ابن سليمان)