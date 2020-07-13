مادارا: سأستمر في التوزيع والراب

قال الرابور المغربي مادارا، إنه سيحاول الجمع بين غناء الراب والتوزيع الموسيقي، مشيرا إلى أنه بعد النجاحات التي حققها وتعاونه مع الكثير من الفنانين المغاربة والعرب، يسعى إلى تقديم أعمال أخرى مميزة.

وأوضح مادارا في حديثه لـ”الصباح”، أنه لم يترك التوزيع من أجل غناء الراب، مؤكدا أنه كان “رابورا” قبل أن يلج عالم التوزيع الموسيقي، ثم عاد إلى غناء الراب من جديد، بعدما سمحت له الفرصة ووجد أن الوقت مناسب لذلك.

وكشف المتحدث ذاته أنه سيستمر في الغناء والتوزيع أيضا، وأنه لن يفصل بينهما، سيما أنه استطاع أن يثبت نفسه في الساحة الفنية، وتمكن من الاشتغال مع أسماء معروفة.

وعن تجاربه مع بعض الفنانين، والتعامل معهم لتقديم أعمال عرفت نجاحا مهما، قال مادارا، إنه استفاد من ذلك بدرجة كبيرة، سيما في ما يتعلق بالجانب التقني والفني.

وفي سياق متصل، طرح “مادارا” أخيرا، أغنية جديدة رفقة وشمة، تحمل عنوان “تاي تاي”.

وكتب “مادارا” كلمات الأغنية وأشرف أيضا على تلحينها، فيما قام طارق الحجيلي بالتوزيع، وأشرف محمد علي رويني على إخراج الفيديو كليب، وعاد التصوير لعثمان بنزاكور.

وتعتبر “تاي تاي” الانطلاقة الفعلية للموزع “مادارا” في عالم الغناء والذي أشرف على توزيع أشهر الأغاني المغربية رفقة مجموعة من الفنانين المعروفين، من قبيل أسماء لمنور وحاتم عمور ومهدي مزين وغيرهم.

وسبق أن طرح “مادارا” أغنية راب تحمل عنوان “شوكة”، حصدت ملايين المشاهدات في ظرف وجيز.

إيمان رضيف