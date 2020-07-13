هذا تاريخ وطريقة صرف الدفعة الثالثة للإعانات المقدمة للأسر بالقطاع غير المهيكل

أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية، اليوم الإثنين، أن أداء الدفعة الثالثة من الدعم الاستثنائي المقدم للأسر العاملة بالقطاع غير المهيكل التي فقدت مداخيلها من جراء الحجر الصحي، سيتم ابتداء من 18 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن عملية سحب الإعانات ستتم بنفس الطريقة التي استعملت في المراحل السابقة.

وأوضح البلاغ أنه يتعين على رب الأسرة الذي استفاد من الدفعتين السابقتين للدعم إرسال رقم بطاقته الوطنية إلى الرقم 1212 على رسالة نصية قصيرة، مشددا على أنه هذه الرسالة النصية القصيرة ترسل وجوبا من نفس رقم الهاتف الذي استعمل في المراحل السابقة،

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإرسال يعتبر بمثابة تصريح بالشرف على أنه الشخص الوحيد بالعائلة الذي يستفيد من هذا الدعم، وأنه فقد مداخيله خلال شهر يونيو 2020 من جراء الحجر الصحي.

وأكدت الوزارة أن المصالح المختصة ستتولى إجراء عمليات المراقبة، مشددة على أن الإدلاء ببيان كاذب ستترتب عنه متابعات قضائية واسترجاع المبالغ المتحصل عليها بدون وجه حق.