الغافولي وذكرياته مع لمجرد

تقاسم الفنان زكرياء الغافولي صورة لبداياته الفنية والتي كانت بمثابة نوستالجيا تعود إلى فترة كان يشق فيها مساره الفني ويحاول إثبات اسمه في الساحة الفنية المغربية.

واختار الغافولي نشر صورة رفقة الفنان سعد لمجرد ووالده الفنان البشير عبدو معلقا عليها “مرت أكثر من تسع سنوات على هذه الصورة مع صديقي العزيز والخلوق والنجم الذي نفتخر به سعد المجرد ووالده الفنان القدير البشير عبدو في تصوير برنامج تلفزي على القناة الثانية. تمر الأيام وتبقى الذكريات الجميلة”.

وكانت من بين تعليقات متابعي الغافولي على الصورة “أشكرك على احترامك للأغنية المغربية الأصيلة وتوظيفك للإيقاعات التراثية، إنك تخطو خطوات ثابتة نحو التألق مثل محمد الحياني ومحمد الغاوي واللائحة طويلة لا تبالي بالتعليقات السلبية فأعداء النجاح ما أكثرهم”.

واحتفل، أخيرا، الفنان زكرياء الغافولي بعيد ميلاده، حيث نشر صورة رفقة قالب حلوى علق عليها “ألف شكر لكل من قدم لي التهاني بمناسبة عيد ميلادي. وألف شكر لمدير أعمالي وصديقي الغالي إدريس السبيل على هذه المفاجأة الجميلة”.

يشار إلى أن زكرياء الغافولي طرح عدة أعمال من بينها أغنية “لا تكبر الشان” بعد أغنية “باهرة”، التي حققت نجاحا كبيرا وأصبح جمهوره يطلب منه تقديمها في كل حفلاته سواء داخل المغرب أو خارجه.

ومن بين أشهر أغاني زكرياء الغافولي “حبينو”، التي أهداها لجمهوره بمناسبة عيد الحب وتصدرت قائمة الأغاني على تطبيق “أنغامي”، الخاص بالأغنية المغربية.

أمينة كندي