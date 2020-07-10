أبيضار ترد على محام مصري

نشرت الممثلة المغربية المثيرة للجدل لبنى أبيضار، مقطع فيديو شرحت فيه تفاصيل الهجوم عليها من قبل محام مصري، حل ضيفا، رفقتها، على أحد برامج التلفزيون العربي، لمناقشة الحرية الشخصية في السينما العربية.

وأوضحت أبيضار أنها، فوجئت بضيف البرنامج، يوجه لها كلاما لا يمت لها بصلة، خاصة أنه اعتبرها من بين الفنانات اللواتي يسئن للشباب المصري بأدوارهن، وتابعت قائلة “لا علاقة لي بشبابكم المصري”.

وأكدت بطلة “الزين للي فيك”، أن المحامي تساءل عن سبب عدم وضع المحامين المغاربة شكاية ضدها، ما دفعها للقول إن “المحامين المغاربة يؤمنون بالحرية الشخصية، وأنها تنتمي لدولة الحق والقانون، وليس لبلد ديكتاتوري”، على حد قولها. وكشفت المتحدثة ذاتها أنها تعرضت بالفعل لهجوم من فئة معينة، لكنها مازالت تدخل إلى المغرب بكل حرية، قبل أن تضيف أنها لا تطمح إلى الاشتغال بمصر ولا المشاركة في الأعمال المصرية.

إ. ر