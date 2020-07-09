العثور على جثة رضيع بالحسيمة

فتحت مصالح الدرك الملكي بالحسيمة، تحقيقا حول حادث العثور في الساعات الأولى من صباح أول أمس (الثلاثاء)، على جثة رضيع حديث الولادة متخلى عنه أسفل قنطرة واديغيس بإقليم الحسيمة.

ووفق مصادر ” الصباح ” فإن أحد الأطفال هو من عثر على الرضيع المتخلى عنه، تحت القنطرة سالفة الذكر ليخبر بعض المواطنين بذلك.

وحلت بالمكان فور إخطارها بالحادث، مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية في شخص قائد آيت يوسف وعلي، حيث جرت معاينة الرضيع، ليتبين أنه فارق الحياة، ليتم نقل جثته إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالحسيمة، لإخضاعه للتشريح الطبي لمعرفة أسباب الوفاة. ورجحت العديد من المصادر أن تكون أم الرضيع وضعته مكرهة، فعمدت إلى رميه في الخلاء، للتخلص منه عقب تورطها في علاقة غير شرعية.

جمال الفكيكي (الحسيمة)