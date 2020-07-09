اتهام شخص بمحاولة قتل والده

قررت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة أول أمس (الثلاثاء)، إحالة شخص على الخبرة الطبية للتأكد من مدى مسؤوليته عن الأفعال التي ارتكبها في حق والديه.

وأحالت النيابة العامة المتهم على قاضي التحقيق والتمست منه تعميق البحث والتحقيق معه حول ما بدر منه، أثناء محاولته القتل العمد ضد الأصول والتسبب عمدا في إحداث اضطراب من شأنه الإخلال بهدوء العبادات ووقارها.

وأوقفت الضابطة القضائية للدرك الملكي ببني هلال المتهم، بعد توصلها بخبر يفيد هجوم المتهم على مسجد دوار الكدية وكسر تجهيزاته ومحاولة الاعتداء على والده.

واستمعت الضابطة القضائية لوالد المتهم، الذي يعمل مؤذنا للمسجد ذاته، فصرح أنه مصاب بأمراض نفسية وأنه كان يتابع علاجه، لكنه انقطع عن ذلك وبدأ يستهلك الأقراص المهلوسة وهو ما زاد حالته سوء، كما تم الاستماع إلى المتهم الذي اعترف بواقعة الاعتداء على والدته وعلى طفل، إذ أقر بأنه وجه له عدة ضربات بواسطة سكين، مضيفا أنه توجه نحو المسجد واقتحمه محاولا الاعتداء على والده من أجل الحصول على النقود. وأوضح أنه تناول بعض الأقراص المهلوسة التي حصل عليها من أبناء الدوار.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)