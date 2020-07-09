فتاة ضمن عصابة مخدرات بفاس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، على النيابة العامة بابتدائية المدينة، أول أمس (الثلاثاء)، 7 أشخاص بينهم فتاة، لأغلبهم سوابق متعددة وبعضهم مبحوث عنهم بموجب مذكرات ومساطر مرجعية، لتورطهم في قضايا مختلفة لحيازة والاتجار في مختلف أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية، بعد إيقافهم تباعا من قبل فرقة محاربة العصابات.

وظل المشتبه فيهم ومن بينهم الملقبون ب”المش” و”مومو” و”بو ودن” و”ألسكا” و”الحمق”، مختفين عن الأنظار ويتنقلون من مكان إلى آخر لتفادي رصدهم وإلقاء القبض عليهم، قبل التوصل بمعلومات عن وجودهم بأماكن متفرقة بالمدينة من حيث أوقفوا، خاصة بجنان السراج والحي الحسني والبورنيات وللا سكينة وجنان القادري والمسيرة.

حميد الأبيض (فاس)