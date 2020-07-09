< إمساك

عندما يبكي الطفل باستمرار ولا يتبرز لعدة أيام، ويسكت حين يوضع على بطنه، فيجب أن تتأكد الأم أنه يعاني الإمساك، الذي يسبب له الضيق. وفي هذا الصدد، ينصح باستعمال العسل للتخلص من الإمساك، ولكن بشرط أن يكون الرضيع قد تجاوز السنة من عمره، حيث تقدم له المشروبات المحلاة بالعسل. وينصح كذلك بوضع قطرة عسل على سرة الرضيع ولفها بقطعة قماش أو لاصق صغير، وسوف تلاحظ الأم اختفاء الإمساك خلال ساعات. وينصح أيضا بتقديم الماء بين الرضعات لأنه يساعد في علاج الإمساك وتدليك بطن الطفل بزيت الزيتون الدافئ وبحركات دائرية عكس عقارب الساعة.



< كذب

يعاني بعض الآباء مشكل الكذب عند أطفالهم الأمر الذي ينصح بالتعامل معه بحكمة حتى يتم تخلصه منه. ولهذا ينصح بأن يكون الآباء قدوة للابن وأن يحاولوا زرع الأمان النفسي والاستقرار في نفسيته وإبعاده عن القلق، خاصة أن الطفل المستقر نفسيا لا يشعر بضرورة الكذب. ويعتبر شعور الطفل بالخوف من العوامل التي تؤدي به إلى الكذب، وبالتالي لابد من الاستعانة بمختص في علم النفس لمساعدته. ويقول المختصون في التربية إنه ينبغي الابتعاد عن عقاب الطفل عند قوله الحقيقة لزرع حب الصدق والأمان في شخصيته.



< عناد

يظهر العناد عند الطفل عادة بعد سنتين أو ثلاث سنوات من عمره، حيث يستقل ببعض التصرفات مثل المشي وحده وتناول الطعام بمفرده دون مساعدة أحد. ومن أجل التعامل مع الطفل العنيد ينصح بنهج الحوار معه وعدم إجباره على طاعة الأوامر وتنفيذها. ومن جهة أخرى، ينصح بتوفير ما يمكن للطفل أن يشغل به نفسه بصورة إيجابية في المنزل مع استخدام أسلوب العقاب المناسب، مثل الحرمان من بعض الأشياء، أو بعض الألعاب.