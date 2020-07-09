6 فوائد لقناع القهوة

ينصح باستعمال الأقنعة التي تحتوي على القهوة، نظرا لفوائدها الكثيرة. ومن بين تلك الفوائد، حسب ما يؤكده الخبراء، أنها تمنح البشرة النضارة والإشراقة وتقلل من انتفاخ الوجه. كما تساعد القهوة على تقشير البشرة وترطيبها وتغذيتها وشد الوجه، وترطيب البشرة وتغذيتها، والأكثر من ذلك، تساعد على تأخير ظهور علامات الشيخوخة، والتقليل من ظهور البقع والبثور في الوجه وعلامات الإرهاق والتعب.

يشار إلى أنه من بين الفوائد الأخرى للقهوة، أنها تساعد على علاج بعض مشاكل الشعر، إذ يمكن استخدام القهوة لتعزيز نموه، كما يمكن استخدامها للتخلص من السيلوليت المتراكم في منطقة الأرداف.

إ.ر