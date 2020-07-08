السكتيوي يطلب خمس مباريات إعدادية

طلب عبد الهادي السكتيوي، مدرب أولمبيك آسفي، إجراء خمس مباريات إعدادية، قبل استئناف الموسم الكروي الجاري.

ووفق مصادر مسؤولة، فإن مسؤولي الفريق توصلوا إلى اتفاق نهائي مع نظرائهم في الدفاع الحسني الجديدي لبرمجة مباراة إعدادية في 18 يوليوز الجاري، فيما ستجرى مباراة أخرى أمام أولمبيك خريبكة في 25 من الشهر ذاته.

وأوردت المصادر أن الطاقم التقني لأولمبيك آسفي طلب برمجة ثلاث مباريات أخرى في انتظار الحسم في المنافسين.

وتابعت المصادر أن الفريق لم يحسم نهائيا في تواريخ المباريات الثلاث الأخرى، مضيفة أن السكتيوي يفضل إقامة معسكر مغلق.

وأفاد مصدر مسؤول أن إدارة الفريق تنسق مع الجامعة بخصوص برمجة المباريات ومكان إقامتها.

وتابع المصدر أن المراقب الجامعي هو الذي سيشرف على المباريات، مع الالتزام بشروط البروتوكول الطبي.

حسن الرفيق (آسفي)