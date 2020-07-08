ثلاث حالات جديـدة لكورونا بالبطولــــة

سجلت باتحاد طنجة وجدل حول تأخر الفحوص وأزمة بالفريق

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في البطولة الوطنية إلى سبع، بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة أمس (الثلاثاء) باتحاد طنجة.

والحالات الجديدة، تتعلق بلاعب شاب صعد من فريق الأمل إلى الفريق الأول، ومكلفين بالأمتعة.

وتضاف الحالات الثلاث الجديدة إلى حالة واحدة بالفريق للمسؤول الأول عن الأمتعة، الذي تأكدت إصابته بالفيروس الأسبوع الماضي، وثلاث حالات بالراسينغ البيضاوي للاعب وعضوين بالطاقمين التقني والطبي.

وكشفت مصادر مطلعة أن حالة من الارتباك تخيم على مكونات اتحاد طنجة، بعد الحالات الثلاث الجديدة، سيما أن اللاعب والمكلفين بالأمتعة كانوا على صلة مباشرة بهم، ومخالطين لهم.

وخضع جميع لاعبي اتحاد طنجة ومكونات الفريق لتحليلات جديدة، الأحد الماضي، بعد أسبوع من التحليلات الأولى التي سجلت إصابة الحالات الثلاث سالفة الذكر.

وإضافة إلى الوضع النفسي المهزوز الذي يعيشه اللاعبون جراء إصابات كورونا، كشفت مصادر من الفريق أنهم يعانون ظروفا صعبة جراء تأخر صرف مستحقاتهم المالية، من قبل المكتب المسير.

وأفادت المصادر نفسها أن اللاعبين استغربوا قرار إدارة الفريق تعيين مرافق ذهني بعد العودة إلى التداريب، فيما كان من المفروض تعيينه خلال فترة الحجر الصحي والتمارين المنزلية، التي عانوا فيها مشاكل نفسية ومادية كبيرة، وانقطاع التواصل مع أعضاء المكتب المسير.

ع . م