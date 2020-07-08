معسكر مغلق للمولودية

يقيم مولودية وجدة معسكرا تدريبيا لمدة 11 يوما، بداية من 12 يوليوز، دون تحديد مكانه.

وتتخلل المعسكر مباريات إعدادية، قصد الاستئناس مع أجواء التباري، قبل استئناف البطولة.

وأضاف البلاغ أن محمد هوار، رئيس النادي، أشاد بقرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بخصوص الإجراءات الاحترازية، وخطة السلطات المحلية للحد من تفشي جائحة كورونا، بتوقيف الأنشطة الكروية منذ 14 مارس الماضي.

وتابع البلاغ أن المولودية الوجدية بصدد الاستعداد لعودة تداريب الفئات الصغرى، وفق مخطط الجامعة، في 15 يوليوز الجاري، على أن تستأنف البطولة الخاصة بهذه الفئات يوم 15 غشت.

وخضعت مكونات مولودية وجدة للتحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا، وأشرف عليها طاقم طبي تابع لمندوبية وزارة الصحة بوجدة، بحضور محمد عيساوي، طبيب الفريق، وشملت اللاعبين والأطقم التقنية والطبية والإدارية والمستخدمين ورئيس النادي.

عبد الرزاق بونشوشن (وجدة )