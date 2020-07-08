«ياقوت وعنبر» يحتكر الألقاب

قنبوع وخيي من أفضل الأسماء المشاركة في رمضان الماضي

احتكر مسلسل «ياقوت وعنبر»، الذي بث على شاشة القناة «الأولى»، ألقاب استفتاء خاص بمسلسلات وبرامج رمضان الماضي، من تنظيم مجلة «سيدتي».

وحصد المسلسل لقب أفضل مسلسل درامي، فيما عاد لقب أفضل ممثل وممثلة درامية لكل من عزيز الحطاب وفاطمة الزهراء قنبوع عن دورهما في المسلسل ذاته.

ومن بين الألقاب التي حصدها فريق عمل المسلسل ذاته، لقب أفضل ممثلة جماهيرية، والذي كان من نصيب نورا الصقلي عن دورها في «ياقوت وعنبر».

وتمكن الممثل الشاب سعد موفق، من انتزاع لقب أفضل وجه جديد بعد تألقه في مسلسل «ياقوت وعنبر»، الذي حصد أيضا لقب أفضل ديكور وأيضا لقب أفضل سيناريو، والذي منح لسامية أقريو ونورة الصقلي وجواد لحلو.

ولم تتوقف إنجازات «ياقوت وعنبر»، عند هذا الحد، إذ نال أيضا لقب أفضل شارة غنائية، بفضل أغنية «شي وقات»، والتي حملت توقيع المغنية المغربية جيلان وبيتهوفن.

وتضم لائحة المتوجين في الاستفتاء، الممثل المغربي محمد خيي، الذي حصد لقب أفضل ممثل جماهيري مغربي عن دوره في مسلسل «سلمات أبو البنات»، الذي حصد بدوره لقب أفضل مسلسل جماهيري، ومسلسل «قضية العمر».

وحسب ما جاء في نتائج الاستفتاء، فإن الفنان حسن الفد، حصد لقب أفضل ممثل كوميدي، عن سلسلة «طوندونس» المتوجة، أيضا، بلقب أفضل سلسلة كوميدية، فيما عاد لقب أفضل ممثلة كوميدية لرمضان 2020 لمونية لمكيمل، عن دورها في السلسلة ذاتها.

كما حصل المخرج ياسين فنان، على لقب أفضل مخرج مغربي خلال 2020 عن مسلسل «السر المدفون»، فيما تفوقت القناة «الأولى» على باقي القنوات المغربية وانتزعت لقب أفضل قناة فضائية مغربية لرمضان الماضي.

يشار إلى أن مجلة «سيدتي»، وضعت استفتاء للرأي، على بوابتها الإلكترونية والورقية وكافة منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي عرف مشاركة عدد كبير من الجمهور والنقاد والإعلاميين. وتضمنت الاستمارة التي وضعتها المجلة، كل الفئات والقطاعات المشاركة في الأعمال الرمضانية على صعيد الوطن العربي، من نجوم المسلسلات وكتابها ومخرجيها، إذ حددت لائحة المتوجين وفق تصويت الجمهور.

إيمان رضيف