سقوط مروجين بفاس وتاونات

أحالت المصالح الأمنية بفاس وتاونات، صباح السبت الماضي، على النيابة العامة المختصة، 5 مروجين للخمور والمخدرات، بينهم فتاة لها سوابق، بعد اعتقالهم تباعا في عمليات منفصلة في إطار المجهودات الأمنية لمحاربة ترويج الممنوعات، التي تعتبر سببا رئيسيا في ارتكاب جرائم عنيفة من طرف جانحين.

وحجز درك المركز الترابي بتاونات، 1500 قنينة من النبيذ الأحمر والجعة، بعد مداهمة عناصره محلا مبنيا من القصب قرب وادي بمركز جماعة زريزر، فيما تمكن مروجها البالغ من العمر 32 سنة من الفرار إلى وجهة مجهولة بعدما باغتته ليلا، مستغلا جنح الظلام والتضاريس الوعرة للمنطقة البعيدة بنحو 12 كيلومترا عن تاونات. وفي عملية مماثلة اعتقل أمن فاس 3 أشخاص بينهم فتاة، لهم سوابق متعددة في الاتجار في المخدرات، وحجز كيلوغرام واحد من مخدر الشيرا و23 كيلوغراما من مادة الكيف و11 كيلوغراما من مسحوق الطابة، وميزانين إلكترونيين ومبالغ مالية، يرجح أن تكون محصلة من ترويج هذه المخدرات، بعد مداهمة وكر يستغلونه في ترويجها زبنائهم بأحياء مختلفة.

حميد الأبيض (فاس)