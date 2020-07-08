“الكاك” يتسلم ملعب الصويري

تسلم النادي القنيطري رسميا ملعب الصويري، بعد تأخر دام أزيد من سنة، بسبب عدم إتمام أشغال بناء مستودع الملابس وبعض المرافق في الموعد المحدد.

وكشفت مصادر مطلعة أن النادي القنيطري شرع في التدرب على أرضية الملعب، منذ الجمعة الماضي، بعد تكسيتها بعشب اصطناعي.

وكان مقررا أن يفوت المجلس البلدي ملعب الصويري إلى النادي القنيطري وجامعة الكرة في الموسم الماضي، خصوصا بعد انتهاء عملية تثبيت العشب الاصطناعي، إلا أن التأخر في إنهاء أشغال بعض المرافق، التي تكلفت البلدية بإنجازها، أخر عملية التسليم إلى الأسبوع الماضي.

ووفق إفادة مصادر مطلعة، فإن لجنة جامعية ستزور الملعب خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل تدشينه رسميا، في انتظار إنشاء مدرسة خاصة لكرة القدم، على أن تتكلف البلدية بإقامة حلبة لألعاب القوى.

وتنفس النادي القنيطري الصعداء بعودته إلى ملعب الصويري، بعدما عانى غياب ملعب للتداريب.

ع . ك