إدانة متهمة بإصدار شيك بالجديدة

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة متزوجة تبلغ من العمر 39 سنة وأم لطفل، وحكمت عليها خمسة أشهر حبسا نافذا، وغرامة 20 ألف درهم، بعد متابعتها في حالة اعتقال، من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء. وتابع قاضي التحقيق المتهمة بناء على ما ورد بمحضر الضابطة القضائية، الذي يستفاد منه أن وكالة كراء السيارات بالجديدة تقدمت بشكاية عرضت فيها أن المتهمة رفقة زوجها قاما بكراء سيارة، إذ وضعا شيك موقع من قبل المتهمة، قبل أن يتفاجأ المشتكي أن سيارته قد تعرضت لحادثة، وقدرت قيمة الخسائر في سبعة ملايين سنتيم.

وأضاف ممثل الشركة أنه تقدم إلى المؤسسة البنكية، فأرجعت إليه الشيك بملاحظة أنها لا تتوفر على مؤونة، ثم قام بعدة محاولات من أجل التوصل إلى تسوية حبية مع المشتكى بها رفقة زوجها لكنها باءت بالفشل.

وخلال الاستماع للمشتكى بها اعترفت للضابطة القضائية، أنها وقعت الشيك على بياض وسلمته لمسير وكالة كراء السيارات، مؤكدة أن زوجها من أرغمها على منح المشتكي الشيك رغم علمه أنها لا تتوفر على رصيد مالي.

أحمد سكاب (الجديدة)