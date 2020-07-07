حمد الله يواسي عاملات السردين

نشر الدولي عبد الرزاق حمد الله تدوينة في مواقع التواصل الاجتماعي، عبر من خلالها عن تضامنه مع عاملات معمل تصبير السردين بآسفي، المصابات بفيروس كورونا المستجد.

وكتب حمد الله “قدر الله ما شاء فعل. مرضو هاد لعيالات والبؤرة الرئيسية كانت مستشفى، نقلوهن إليه ببنكرير في حافلة تعطلت في الشماعية”.

وختم قائلا “ربي كبير وسيحاسب كل شخص على كل ما فعله في حق هؤلاء، واستغلالهن مثل العبيد، لك الله يا آسفي”.

ولقيت تدوينة حمد الله تجاوبا كبيرا من قبل فئة عريضة من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.

ح . ر(آسفي)