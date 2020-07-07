خنيفرة يبدأ مبارياته الإعدادية

يواجه شباب أطلس خنيفرة الاتحاد الزموري للخميسات بملعب 18 نونبر، غدا (الأربعاء)، في أول مباراة ودية للفريق بعد توقف منافسات الدوري الثاني.

وسيستقبل الفريق في ثاني مباراة رجاء بني ملال بالملعب البلدي بخنيفرة في 15 يوليوز، في السادسة مساء، ليتنقل بعدها بثلاتة أيام إلى سلا، لملاقاة الجيش الملكي.

ويعسكر الفريق الخنيفري بمنطقة أروغو، التي تبعد بحوالي سبعة كيلومترات عن خنيفرة.

وتسعى إدارة الفريق الخنيفري التي تمر بأزمة مالية صعبة بسبب توقف دعم مجلس جهة بني ملال خنيفرة للموسم الثاني على التوالي، ودعم المجلس الإقليمي، إلى تجديد عقود سبعة لاعبين، هم الحارس رشيد حسون وعثمان حبوري ومصطفى فليسات وعثمان نور ويوسف السديري وعبد الكريم كرومي وهشام الرموش.

خالد المعمري (خنيفرة)