الجامعة تنتظر عودة خاليلوزيتش للحسم في مصير مساعده ومدرب الحراس وتألق محترفين يحفزه

كشفت مصادر متطابقة عن تغييرات مرتقبة في طاقم المنتخب الوطني خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد رحيل كريستوف ريفل، مدرب حراس مرمى الأسود، إلى ليون الفرنسي، وإمكانية مغادرة المدرب المساعد.

وبات في شبه المؤكد رحيل الفرنسي لاندري شوفان، المساعد الأول لوحيد خاليلوزيتش، للعمل مدربا لأحد المنتخبات الفرنسية، وفق إفادة صحيفة «ليكيب» الفرنسية.

وتابعت الصحيفة نفسها، أن شوفان توصل بعرض رسمي من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، من أجل تدريب أحد المنتخبات الفرنسية، تحسبا للاستحقاقات الأوربية، ملمحة إلى إمكانية فسخ عقده مع الجامعة في الأيام القليلة المقبلة.

وعلمت «الصباح» أن الجامعة تنتظر عودة خاليلوزيتش، الناخب الوطني، من فرنسا، حيث قضى الحجر الصحي رفقة أسرته منذ مارس الماضي، من أجل الحسم في منصبي المدرب المساعد ومدرب حراس المرمى.

من جانبه، تجنب خاليلوزيتش الحديث عن موضوع رحيلي مواطنيه كريستوف ريفيل ولاندري شوفان، مؤكدا أنه سيعقد اجتماعا مع فوزي لقجع، رئيس الجامعة فور عودته من فرنسا.

وأضاف خاليلوزيتش في تصريحات صحافية، أنه مازال عالقا في فرنسا، بسبب تعليق الرحلات الجوية، مشيرا إلى أنه يحرص على متابعة المحترفين، الذين استأنفوا موسمهم الكروي دون أن يخفي إعجابه بالمتألقين، وتابع «الواقع أن بروز بعض اللاعبين بعد استئناف الدوريات الأوربية يحفزني كثيرا».

وينتظر أن يعود المنتخب الوطني إلى أجواء المنافسة في نونبر المقبل، في حال قررت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم استئناف التصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا بالكامرون 2022.

عيسى الكامحي