رصاص الشرطة يلعلع بوجدة

اضطر أحد رجال الشرطة بوجدة، أول أمس (السبت)، إلى استعمال سلاحه الوظيفي، مطلقا رصاصة على جانح ، أصابته في قدمه، بعد اعتدائه على شرطي كان لحظتها يهم باعتقاله.

وشهد شارع الثلاثين بوجدة، تدخلا أمنيا قويا بعد توصل غرفة الاستقبال بنداء استغاثة يتعلق بوقوع شجار بين أخوين بمنزل العائلة، كان أحدهما في حالة غير طبيعية، الأمر الذي عجل بإيفاد دورية حلت بالمكان ، وبعد تدخل رجلي الأمن في محاولة لفك الشجار بين الأخوين، قام أحدهما بمباغتة رجل أمن موجها إليه عدة طعنات بمفك للبراغي ، أصيب إثرها الشرطي في الفخذ، الأمر الذي دفع زميله إلى إشهار سلاحه لتخويف الجانح، قبل إطلاق رصاصة أصابت الجانح في قدمه.

وقد تم نقل الشرطي إلى المستعجلات، حيث تم وضعه تحت المراقبة الطبية للتأكد من طبيعة الإصابة، في حين تم وضع الجانح وشقيقه رهن إشارة جناح الاعتقال بالمركز الاستشفائي نفسه قصد العلاج، تحت حراسة أمنية مشددة.

محمد المرابطي (وجدة)